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Израиль и США проведут несколько масштабных военных учений
30.08.2023 14:52 Алина Груднева

Израиль и США проведут несколько масштабных военных учений

Израиль совместно с США в ближайшие месяце проведут несколько масштабных военных учений.

По данным 12-го канала израильского ТВ, одно из них будет имитировать атаку на ядерные объекты Ирана.

Также израильские военные отработают сценарий ведения боевых действий сразу на нескольких фронтах. Ожидается, что США перебросят в Израиль большое количество ЗРК Patriot и других комплексов.

В Армии обороны Израиля отказались раскрывать детали предстоящих совместных учений.

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