



Израиль и США проведут несколько масштабных военных учений

Израиль совместно с США в ближайшие месяце проведут несколько масштабных военных учений.



По данным 12-го канала израильского ТВ, одно из них будет имитировать атаку на ядерные объекты Ирана.



Также израильские военные отработают сценарий ведения боевых действий сразу на нескольких фронтах. Ожидается, что США перебросят в Израиль большое количество ЗРК Patriot и других комплексов.



В Армии обороны Израиля отказались раскрывать детали предстоящих совместных учений.