Израиль и США идут рука об руку в вопросах безопасности – посол Найдс

Америка является наиболее стратегическим партнером Израиля, особенно когда речь идет о вопросах безопасности, заявил посол США в Израиле Том Найдс во время панельной дискуссии в четверг на конференции The Jerusalem Post и Музея толерантности в Иерусалиме : Celebrate the Faces of Israel .



“В вопросах безопасности Израиль и США идут рука об руку“, — сказал Найдс во время дискуссии со своим предшественником Дэвидом Фридманом.

“Мы — самый важный друг Израиля, а Израиль — самый важный друг США“, — подчеркнул Найдс на конференции.



Фридман сказал, что заключенные при посредничестве США в 2020 году Соглашения Авраама , в которых Израиль нормализовал отношения с четырьмя арабскими странами, являются доказательством того, что союзники могут не соглашаться и при этом двигаться вперед по существенным вопросам.



“Мы не можем допустить, чтобы идеальное стало на пути возможного”, — сказал Фридман, отметив, что именно по этой причине он хорошо ладит с Найдсом, у которого именно такой подход, и он смотрит, какие проблемы он может решить, а не наоборот. те, что мешают.



“Между нашими двумя странами существует глубокая привязанность, уважение и доверие, которые никуда не денутся“, — сказал Фридман.



“Ветры политики все время меняются“, — сказал он, добавив, что, несмотря на это, “отношения сохранились“.