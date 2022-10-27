



Израиль и Ливан подписали соглашение о морской границе

Сегодня, в четверг, через несколько часов после того, как правительство одобрило морское соглашение между Израилем и Ливаном, Израиль и Ливан подписали соглашение и передали его американскому посреднику Амосу Хохштейну.



Мероприятие проходило на базе ООН, сначала выступил посредник Хохштейн, а позже представитель Ливана и представитель Израиля. На церемонии не включавшей рукопожатия, вручались документы, американцы видели что они идентичны, Хохштейн подписал, и соглашение вступило в силу и было сдано на хранение в ООН.



Сегодня утром премьер-министр Лапид заявил на заседании кабинета министров, что соглашение "усиливает и укрепляет безопасность Израиля и нашу свободу действий против "Хизбаллы" и угроз с севера".



"Во всех системах безопасности существует редкий консенсус относительно жизненности соглашения. Министр обороны Бенни Ганц , ЦАХАЛ, Моссад, и ШАБАК — все в равной степени поддерживают этот шаг и его вклад в безопасность Израиля и наши оперативные потребности", — сказал Лапид. — "Это достижение. В политическом плане не каждый день вражеское государство признает Государство Израиль в письменном соглашении перед всем международным сообществом. Не каждый день Соединенные Штаты и Франция поддерживают нас и обеспечивают безопасность и экономические гарантии соглашения".



"Это экономическое достижение", — продолжил Лапид. — "Вчера началась добыча из vtcnjhj;ltybz Хариш. Израиль получит 17% прибыли от добычи из Хана-Сидон, ливанского азового месторождения, которое принесет деньги в экономику государства, которые будут использованы для благосостояния и здравоохранения, образования и безопасности".



