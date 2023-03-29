



Израиль и Коста-Рика ведут переговоры по соглашению о свободной торговле

На торжественной церемонии, состоявшейся в Министерстве экономики и промышленности в Иерусалиме, сегодня, в среду, министр экономики Нир Баркат и министр внешней торговли Коста-Рики Мануэль Тобер Ривера подписали меморандум о взаимопонимании по экономическому сотрудничеству между странами.



Договоренность призвана укрепить сотрудничество в сферах взаимной торговли и в рамках нее будет составлен план для проведения переговоров по заключению соглашения о свободной торговле между странами.



Министр Нир Баркат сказал: ""Несмотря на большое расстояние, которое нас разделяет, я вижу большой потенциал в будущем экономическом сотрудничестве с дружественной страной-партнером. Многие израильские компании могут извлечь выгоду из плодов будущего соглашения. Израиль и Коста-Рика имеют схожие характеристики свободная рыночная экономика с передовыми технологическими возможностями, в основном в области медицинского оборудования, сельского хозяйства и услуг".



Директор Управления внешней торговли министерства Охад Коэн добавил: "Бдущее соглашение с Коста-Рикой сделает работу израильских компаний более конкурентоспособной и эффективной на целевом рынке".



В 2022 году объем торговли между Израилем и Коста-Рикой составил примерно 50 миллионов долларов. Общий экспорт товаров из Израиля в Коста-Рику в 2021 году составил около 30 миллионов долларов. Основными отраслями экспорта из Израиля в Коста-Рику являются химикаты и продукция химической промышленности (60%), оптическое и медицинское оборудование (13%), промышленное оборудование (18%), а также резиновые и пластмассовые изделия (10%).

