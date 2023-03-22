



Израиль и Косово намерены расширить сотрудничество

Израиль и Косово намерены открыть новые главы сотрудничества.



Об этом сообщила посол Израиля в Косово Тамар Зив.



Она рассказала о разговоре, который состоялся 21 марта между президентом Израиля Ицхаком Герцогом с коллегой Вьосой Османи.



"Вчера состоялась хорошая беседа между президентами Государства Израиль и Республики Косово, посвященная расширению нашего сотрудничества и открытию новых глав двустороннего сотрудничества", — сообщила она.



Напомним, Косово и Израиль официально установили дипломатические отношения в 2021 году. Церемония проходила в режиме Zoom-конференции из-за пандемии коронавируса COVID-19.





