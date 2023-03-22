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Израиль и Косово намерены расширить сотрудничество
22.03.2023 13:21 Алина Груднева

Израиль и Косово намерены расширить сотрудничество

Израиль и Косово намерены открыть новые главы сотрудничества.

Об этом сообщила посол Израиля в Косово Тамар Зив.

Она рассказала о разговоре, который состоялся 21 марта между президентом Израиля Ицхаком Герцогом с коллегой Вьосой Османи.

"Вчера состоялась хорошая беседа между президентами Государства Израиль и Республики Косово, посвященная расширению нашего сотрудничества и открытию новых глав двустороннего сотрудничества", — сообщила она.

Напомним, Косово и Израиль официально установили дипломатические отношения в 2021 году. Церемония проходила в режиме Zoom-конференции из-за пандемии коронавируса COVID-19.


 

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