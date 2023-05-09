



Израиль и Кения расширяют сотрудничество: о каких сферах идет речь

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретился 9 мая с президентом Кении Уильямом Руто в Иерусалиме.



Об этом сообщает пресс-служба канцелярии главы израильского правительства.



Стороны договорились об укреплении экономического и политического сотрудничества между странами в таких сферах, как водные ресурсы и сельское хозяйство, взаимная торговля, киберзащита и туризм. В частности, между Кенией и Израилем будет налажено прямое авиасообщение.



Уточняется, что премьер-министр высоко оценил приверженность Руто развитию отношений и его работу по укреплению региональной стабильности. В ответ тот пригласил Нетаниягу посетить Кению.





