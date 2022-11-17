



Израиль и Иордания подписали соглашение по поводу реки Иордан

Правительства Израиля и Иордании подписали декларацию о намерениях сотрудничать в восстановлении и развитии реки Иордан.

Документ подписали на климатической конференции ООН COP27 в Шарм-эль-Шейхе министр охраны окружающей среды Тамар Зандберг и министр водных ресурсов и ирригации Иордании Мохаммед Аль Наджер.

В Израиле считают, что восстановление реки Иордан является важной задачей для обеих стран.

Ее важность заключается в большой экологической ценности, богатом историческом и религиозном наследии. Кроме того, река Иордан является крупным туристическом объекте.