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Израиль и Иордания подписали соглашение по поводу реки Иордан
17.11.2022 15:21 Алина Груднева

Израиль и Иордания подписали соглашение по поводу реки Иордан

Правительства Израиля и Иордании подписали декларацию о намерениях сотрудничать в восстановлении и развитии реки Иордан.

 
Документ подписали на климатической конференции ООН COP27 в Шарм-эль-Шейхе министр охраны окружающей среды Тамар Зандберг и министр водных ресурсов и ирригации Иордании Мохаммед Аль Наджер.
 
В Израиле считают, что восстановление реки Иордан является важной задачей для обеих стран.
 
Ее важность заключается в большой экологической ценности, богатом историческом и религиозном наследии. Кроме того, река Иордан является крупным туристическом объекте.

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