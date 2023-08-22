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Израиль и Иордания близки к подписанию важного соглашения
22.08.2023 13:28 Алина Груднева

Израиль и Иордания близки к подписанию важного соглашения

Израиль и Иордания приближаются к заключения соглашения в рамках проекта "вода в обмен на энергию".

В рамках сделки Иордания построит в пустыне огромную солнечную электростанцию, которая будет производить электроэнергию для продажи Израилю в обмен на поставки опресненной воды.

"Это будет отличным примером двусторонних отношений, а также послужит интеграцией Израиля в регион", — пояснил старший научный сотрудник тель-авивского Института исследований национальной безопасности, бывший посол Израиля в Иордании Одед Эран.

Ожидается, что соглашение будет подписано на климатической конференции COP28, которая состоится в Дубае в конце 2023 года. Проект будет финансироваться Объединенными Арабскими Эмиратами.

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