



Израиль и Иордания близки к подписанию важного соглашения

Израиль и Иордания приближаются к заключения соглашения в рамках проекта "вода в обмен на энергию".



В рамках сделки Иордания построит в пустыне огромную солнечную электростанцию, которая будет производить электроэнергию для продажи Израилю в обмен на поставки опресненной воды.



"Это будет отличным примером двусторонних отношений, а также послужит интеграцией Израиля в регион", — пояснил старший научный сотрудник тель-авивского Института исследований национальной безопасности, бывший посол Израиля в Иордании Одед Эран.



Ожидается, что соглашение будет подписано на климатической конференции COP28, которая состоится в Дубае в конце 2023 года. Проект будет финансироваться Объединенными Арабскими Эмиратами.