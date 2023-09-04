



Израиль и Греция работают над технологией ИИ для обнаружения лесных пожаров

По словам греческого премьер-министра Кириакоса Мицотакиса, Греция совместно с Израилем разрабатывают технологию искусственного интеллекта, которая поможет обнаруживать лесные пожары на ранней стадии.



После переговоров со своим израильским коллегой Биньямином Нетаниягу и президентом Кипра Никосом Христодулидисом в кипрской столице Никосии Мицотакис также заявил, что Израиль может быть включен в состав Европейского Союза, когда речь идет об инициативах по гражданской обороне, чтобы лучше координировать усилия по тушению пожаров.



Израиль и Кипр входят в число нескольких стран, которые направили пожарные самолеты и экипажи для помощи в борьбе с лесными пожарами в Греции, которые в прошлом месяце уничтожили огромные лесные массивы и унесли жизни 20 человек.



Мицотакис говорит, что Греция может стать испытательным полигоном для израильской технологии искусственного интеллекта в раннем обнаружении лесных пожаров.

