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Израиль и Греция провели совместные учения ВВС по отработке дальних полетов
14.09.2023 21:40 Евгения Маркова

Израиль и Греция провели совместные учения ВВС по отработке дальних полетов

По данным ЦАХАЛа, десятки греческих и израильских летчиков-истребителей приняли участие в совместных учениях в среду, 13 сентября.

В учениях участвовали истребители, заправщики и самолеты-разведчики. В ходе учений летчики-истребители в сложных метеоусловиях обстреляли мишени и сумели поразить все цели.

В ЦАХАЛе заявили, что учения были направлены на “повышение оперативной и умственной компетентности в дальних полетах, дозаправке, глубоких атаках и достижении превосходства в воздухе”.

Дополнительные учения аналогичного типа запланированы на конец этого года.

 

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