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Израиль и Германия договариваются о возможности поставок ПРО Arrow 3
20.04.2023 15:11 Алина Груднева

Израиль и Германия договариваются о возможности поставок ПРО Arrow 3

Израиль и Германия начали переговоры по поводу потенциальной продажи системы противоракетной обороны Arrow 3.

Об этом сообщает пресс-служба израильского оборонного ведомства.

"На этой неделе в Германии были начаты предварительные переговоры с целью разработки подробного соглашения о поставке израильской системы Arrow 3 Министерству обороны Германии", — сказано в сообщении.

По данным израильских СМИ, ФРГ уже минимум год пытается купить у Еврейского Государства эту систему, которая была разработана совместно с США.
 

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