



Израиль и Германия договариваются о возможности поставок ПРО Arrow 3

Израиль и Германия начали переговоры по поводу потенциальной продажи системы противоракетной обороны Arrow 3.



Об этом сообщает пресс-служба израильского оборонного ведомства.



"На этой неделе в Германии были начаты предварительные переговоры с целью разработки подробного соглашения о поставке израильской системы Arrow 3 Министерству обороны Германии", — сказано в сообщении.



По данным израильских СМИ, ФРГ уже минимум год пытается купить у Еврейского Государства эту систему, которая была разработана совместно с США.

