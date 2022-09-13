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Израиль и Франция объединяются для борьбы с антисемитизмом
13.09.2022 18:07 Ольга Белозерова

Израиль и Франция объединяются для борьбы с антисемитизмом

На этой неделе в Париже впервые после пандемии COVID-19 собрался совместный израильско-французский форум, созданный для борьбы с антисемитизмом.

Об этом сообщает Jerusalem Post.

В течение двух дней представители министерств обеих стран, гражданского общества и представители французской еврейской общины собрались в Париже, чтобы обсудить предпринимаемые усилия по сокращению антисемитских актов в Европе в целом и во Франции в частности.

"Мы подвели итоги всех текущих усилий по борьбе с антисемитизмом, как на национальном, так и на многостороннем европейском уровне", - сказала посол Франции Дельфин Борион.

Шули Давидович, глава отдела иностранных дел по международным еврейским делам МИД Израиля, говорит, что Израиль стремится создать своего рода коалицию.

"Мы не обязательно говорим о структурированной коалиции с определенными критериями и правовой базой. На самом деле жесткую структуру было бы сложнее создать, это заняло бы больше времени. Мы бы скорее объединили всех заинтересованных партнеров в более свободную коалицию, приверженную тем же ценностям борьбы с антисемитизмом во всех его формах", - заявил он.

По словам директора департамента по борьбе с антисемитизмом и памяти жертв Холокоста МИД Израиля Рут Коэн-Дар, Израиль заинтересован в развитии механизма обмена информацией, особенно по мониторингу социальных сетей.

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