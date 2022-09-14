



Израиль и ЕС провели переговоры по поводу террора и преступности

Посол Израиля в Евросоюзе Хаим Регев сообщил о завершении переговоров по поводу обмена информацией о терроризме и преступности с Европолом.

Об этом сообщает Ynet.

Соглашение позволит осуществлять регулярную и оперативную передачу информации между сторонами по вопросам преступности и терроризма.

"Детали, согласованные в ходе переговоров, укрепят возможности израильской полиции, министерства внутренней безопасности и Государства Израиль в борьбе с терроризмом и серьезными преступлениями", - сказал министр внутренней безопасности Омер Бар-Лев.