Израиль и ЕС провели переговоры по поводу террора и преступности
Посол Израиля в Евросоюзе Хаим Регев сообщил о завершении переговоров по поводу обмена информацией о терроризме и преступности с Европолом.
Об этом сообщает Ynet.
Соглашение позволит осуществлять регулярную и оперативную передачу информации между сторонами по вопросам преступности и терроризма.
"Детали, согласованные в ходе переговоров, укрепят возможности израильской полиции, министерства внутренней безопасности и Государства Израиль в борьбе с терроризмом и серьезными преступлениями", - сказал министр внутренней безопасности Омер Бар-Лев.