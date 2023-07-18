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Израиль и Британия провели исторические переговоры по безопасности
18.07.2023 18:37 Алина Груднева

Израиль и Британия провели исторические переговоры по безопасности

Израиль и Великобритания провели исторические переговоры относительно национальной безопасности.

Первый межведомственный стратегический диалог между двумя странами возглавили британский советник по национальной безопасности Тим Барроу и его израильский коллега Цахи Анегби.

К встрече, которая состоялась в Иерусалиме, также присоединился премьер-министр Биньямин Нетаниягу.

Стороны обсуждали Иран, войну в Украине, которую развязала Россия, Иудею и Самарию, а также Газу. Барроу и Анегби договорились регулярно проводить подобные встречи.
 

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