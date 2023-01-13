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Израиль и Азербайджан укрепляют связи, - глава МИД
13.01.2023 16:08 Алина Груднева

Израиль и Азербайджан укрепляют связи, - глава МИД

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн провел телефонный разговор с коллегой из Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Переговоры состоялись в пятницу, 13 января.

"Укрепляем связи с Азербайджаном! Сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов поздравил меня со вступлением в должность", - рассказал Коэн.

Глава израильского внешнеполитического ведомства пригласил коллегу посетить Еврейское Государство с визитом по случаю открытия посольства Азербайджана.

"Мы договорились продолжать укреплять отношения и расширять сотрудничество между нашими странами", - резюмировал Коэн.

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