



Израиль и Азербайджан укрепляют связи, - глава МИД

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн провел телефонный разговор с коллегой из Азербайджана Джейхуном Байрамовым.



Переговоры состоялись в пятницу, 13 января.



"Укрепляем связи с Азербайджаном! Сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов поздравил меня со вступлением в должность", - рассказал Коэн.



Глава израильского внешнеполитического ведомства пригласил коллегу посетить Еврейское Государство с визитом по случаю открытия посольства Азербайджана.



"Мы договорились продолжать укреплять отношения и расширять сотрудничество между нашими странами", - резюмировал Коэн.