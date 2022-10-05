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Израиль и Азербайджан подписали ряд соглашений
05.10.2022 19:09 Алина Груднева

Израиль и Азербайджан подписали ряд соглашений

Министр обороны Бени Ганц в ходе визита в Азербайджан подписал ряд соглашений о сотрудничестве в военной сфере и сфере безопасности.

 
Об этом сообщает Asharq Al-Awsat.
 
По словам источника, у Израиля хорошие отношения с Азербайджаном, который сталкивается со множеством враждебных планов со стороны лидеров тегеранского режима.
 
Он сказал, что Израиль и Азербайджан "должны скоординировать свои действия, чтобы вместе противостоять Ирану".
 
По его словам, встречи показали, что обе стороны разделяют одинаковое видение региональных проблем.

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