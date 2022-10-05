



Израиль и Азербайджан подписали ряд соглашений

Министр обороны Бени Ганц в ходе визита в Азербайджан подписал ряд соглашений о сотрудничестве в военной сфере и сфере безопасности.

Об этом сообщает Asharq Al-Awsat.

По словам источника, у Израиля хорошие отношения с Азербайджаном, который сталкивается со множеством враждебных планов со стороны лидеров тегеранского режима.

Он сказал, что Израиль и Азербайджан "должны скоординировать свои действия, чтобы вместе противостоять Ирану".

По его словам, встречи показали, что обе стороны разделяют одинаковое видение региональных проблем.