Израиль и Азербайджан подписали ряд соглашений
Министр обороны Бени Ганц в ходе визита в Азербайджан подписал ряд соглашений о сотрудничестве в военной сфере и сфере безопасности.
Об этом сообщает Asharq Al-Awsat.
По словам источника, у Израиля хорошие отношения с Азербайджаном, который сталкивается со множеством враждебных планов со стороны лидеров тегеранского режима.
Он сказал, что Израиль и Азербайджан "должны скоординировать свои действия, чтобы вместе противостоять Ирану".
По его словам, встречи показали, что обе стороны разделяют одинаковое видение региональных проблем.