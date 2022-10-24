



Израиль и Албания договорились о сотрудничестве в киберсфере

23 октября премьер-министр Израиля Яир Лапид встретился с главой правительства Албании Эди Рамой. Во время переговоров стороны договорились о сотрудничестве в киберсфере с целью противостояния атакам со стороны Ирана.



"Иран представляет собой общую угрозу для Израиля и Албании. Мы видели это на примере иранских кибератак против Албании совсем недавно. Израиль будет оказывать максимально возможную помощь в усилиях, направленных против Ирана", — заявил Лапид.