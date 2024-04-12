



Израиль готовится к прямому нападению Ирана в ближайшие двое суток

В Израиле готовятся к прямому нападению со стороны Ирана в ближайшие 24-48 часов.



Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на осведомленный источник.



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По словам еще одного инсайдера, который получил информацию от иранской стороны, окончательное решение относительно атаки еще не принято, хотя этот вопрос активно обсуждается.



В американской разведке, в свою очередь, считают, что целью Ирана будет именно Израиль, а не израильские объекты за рубежом.



Тем временем, израильское интернет-издание Ynet сообщает, что Тегеран в последний момент отложил атаку на Израиль в ответ на удары по иранскому посольству в Дамаске, чтобы изменить "тактику операций".



Уточняется, что это связано с предупреждениями со стороны высокопоставленных представителей США о последствиях.



"Такое решение Ирана еще раз показывает, что он хочет любой ценой избежать регионального конфликта, в который будут вовлечены американцы", - сказано в материале.