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Израиль готовится к прямому нападению Ирана в ближайшие двое суток
12.04.2024 07:32 Алина Груднева

Израиль готовится к прямому нападению Ирана в ближайшие двое суток

В Израиле готовятся к прямому нападению со стороны Ирана в ближайшие 24-48 часов. 

Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на осведомленный источник.

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По словам еще одного инсайдера, который получил информацию от иранской стороны, окончательное решение относительно атаки еще не принято, хотя этот вопрос активно обсуждается.

В американской разведке, в свою очередь, считают, что целью Ирана будет именно Израиль, а не израильские объекты за рубежом.

Тем временем, израильское интернет-издание Ynet сообщает, что Тегеран в последний момент отложил атаку на Израиль в ответ на удары по иранскому посольству в Дамаске, чтобы изменить "тактику операций". 

Уточняется, что это связано с предупреждениями со стороны высокопоставленных представителей США о последствиях. 

"Такое решение Ирана еще раз показывает, что он хочет любой ценой избежать регионального конфликта, в который будут вовлечены американцы", - сказано в материале.

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