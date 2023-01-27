



Израиль готовится к новым демонстрациям

Новые акции протеста против нового правительства и его планов запланированы на вечер пятницы и субботы в ряде мест по всей стране, в том числе в Тель-Авиве, Хайфе, Иерусалиме и Беэр-Шеве.



Об этом сообщает газета "Гаарец".



Вторую неделю подряд основная демонстрация пройдет на улице Каплан в центре Тель-Авива. Оттуда запланирован марш протеста по близлежащим улицам. В то же время на площади Габима в Тель-Авиве пройдет небольшая акция протеста под руководством Движения за качество правительства.



В главной демонстрации примут участие группы сотрудников сферы высоких технологий, студентов и юристов, которые за последнюю неделю провели ряд демонстраций в Тель-Авиве.



"Появляется все больше и больше организаций, которые ищут способ выразить свой протест. Когда они обращаются к нам, мы помогаем им с логистикой, но у каждой организации есть своя история", - заявили организаторы.



В пятницу планируется, что колонна протеста выедет с развязки Латрун по Шоссе 1 и направится к БАГАЦу в Иерусалиме во главе с активистами движения "Демократия сейчас". Бывший министр юстиции Дан Меридор, раввин Бенни Лау и раввин Ноа Саттах, должны выступить перед протестующими.



"Мы обязаны выражать свой протест, когда демократия подвергается нападкам. Мы не будем оставаться в стороне, пока это преступное правительство продвигает переворот, который превратит Израиль в Венгрию", - заявили организаторы.