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Израиль готовится к борьбе с террористами в Восточном Иерусалиме
12.02.2023 15:10 Ирина Демьянова

Израиль готовится к борьбе с террористами в Восточном Иерусалиме

Премьер-министр Израиля Нетаниягу заявил, что в воскресенье перед заседанием кабинет министров обсудит широкомасштабную операцию по борьбе с террористами в восточном Иерусалиме.

"Кабинет соберется, чтобы подготовиться к широкомасштабным действиям против террористов и их сторонников в восточном Иерусалиме, при этом держась как можно дальше от тех, кто к ним не причастен, - сказал он. - Мы уполномочим кабинет министров усилить поселение на нашей земле, которое террористы пытаются искоренить".
 

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