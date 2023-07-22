



Израиль готовится к 29-й неделе протестов: запланированные акции

Протестующие против судебной реформы предпримут попытку помешать коалиции принять первый закон в спорном законодательном пакете. На субботу и воскресенье, 22 и 23 июля, запланирован ряд мероприятий.



Массовый марш из Тель-Авива в Иерусалим прибудет в столицу в субботу утром после нескольких дней пути, в ходе которого число участников шествия увеличилось до 10 000 человек. Участники марша планируют добраться до Кнессета вечером 22 июля. Там они планируют разбить палатки и остаться на неопределенное время.



Массовые демонстрации также должны пройти возле официальной резиденции премьер-министра Биньямина Нетаниягу в Иерусалиме в субботу вечером, начиная с 19:15.



“Мы не позволим Нетаниягу разрушить наш дом”, – заявляют лидеры протеста.



Это будет 29-я неделя протестов с тех пор, как правительство объявило о своих планах изменить судебную систему.



Протесты запланированы на субботу, начиная с 18:00, и в других городах страны – Хайфе, Реховоте, Бат-Яме, Кфар-Сабе, Рамат-Гане, Герцлии и Беэр-Шеве.

Протест женщин начнется в торговом центре Нетании в 19:50.



В субботу в Тель-Авиве запланирован ряд мероприятий, и ожидается, что марши со всего города соберутся на улице Каплан в 20:00.



Согласно данным 13 канала, ожидается, что ведущие бизнесмены и экономические лидеры впервые официально присоединятся к демонстрации на Каплан.

Бизнес-форум, состоящий из руководителей многих ведущих компаний страны, банков и розничных групп, проведет встречу после протеста, чтобы решить, следует ли предпринимать более агрессивные действия, аналогичные забастовке, которую они возглавили вместе с Гистадрут в начале этого года. Хотя Бизнес-форум давно предупреждает о финансовом ущербе, который нанесет судебная реформа, известно, что руководители обеспокоены потенциальными бойкотами их бизнесов.



Кроме того, главы ведущих университетов планируют провести символическую забастовку в воскресенье, в то время как учебные заведения должны оставаться открытыми.



“Мы считаем, что принятие закона об “основании разумности” во втором и третьем чтениях в Кнессете является опасным и разрушительным шагом для израильской академии и всего Государства Израиль”, – говорится в заявлении ректоров ВУЗов.



В акции примут участие президенты Тель-Авивского университета, Еврейского университета в Иерусалиме, Университета Бен-Гуриона в Беэр-Шеве, Университета Бар-Илан, Хайфского университета, Техниона, Института Вейцмана и Открытого университета.



Протестующие за границей также намерены активизировать свои действия в выходные дни, в том числе провести марш по Бруклинскому мосту в Нью-Йорке в воскресенье утром.