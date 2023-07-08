



Израиль готовится к 27-й неделе протеста

В субботу, 8 июля, по всему Израилю возобновятся акции протеста против правовой реформы, которые продолжаются уже 27-ю неделю подряд.



Демонстрации пройдут более чем в 150 местах по всей стране.



Полиция ожидает увеличения явки на фоне предстоящего голосования по одному из законопроектов, которое состоится 10 июля. Центральные дороги будут перекрыты.



Главная демонстрация, традиционно, стартует в 19:00 в Тель-Авиве. Выступления на сцене начнутся около 20:30.



Ожидается, что сегодня выступят профессора Юваль Ной Харари и Хагай Левин, а также лидеры хай-тека.

