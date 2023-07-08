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Израиль готовится к 27-й неделе протеста
08.07.2023 16:10 Алина Груднева

Израиль готовится к 27-й неделе протеста

В субботу, 8 июля, по всему Израилю возобновятся акции протеста против правовой реформы, которые продолжаются уже 27-ю неделю подряд.

Демонстрации пройдут более чем в 150 местах по всей стране.

Полиция ожидает увеличения явки на фоне предстоящего голосования по одному из законопроектов, которое состоится 10 июля. Центральные дороги будут перекрыты.
  
Главная демонстрация, традиционно, стартует в 19:00 в Тель-Авиве. Выступления на сцене начнутся около 20:30.

Ожидается, что сегодня выступят профессора Юваль Ной Харари и Хагай Левин, а также лидеры хай-тека.
 

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