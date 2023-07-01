



Израиль готовится к 26-й неделе протеста

В субботу, 1 июля, по всему Израилю возобновятся акции протеста против правовой реформы, которые продолжаются уже 26-ю неделю подряд.



Ожидается, что демонстрации пройдут более чем в 150 местах по всей стране.



Сегодня полиция ожидает увеличения явки на еженедельных митингах по всей стране, поскольку за последнюю неделю демонстрации расширили свой размах из-за продвижения коалицией ряда инициатив, связанных с реформой.



Главная демонстрация, традиционно, стартует в 19:00 в Тель-Авиве. Выступления на сцене начнутся около 20:30.



Ожидается, что сегодня выступят мэр Тель-Авива Рон Хульдаи, основательница движения "женщины в красном" Моран Зер Катценштейн, задержанная на прошлой неделе возле дома министра Май Голан, а также предприниматель Моше Редман.



"Правительство намерено ограничить свободу выражения мнений наряду с нашим правом на протест. Мы видим, как полиция принимает меры против лидеров протестов, выступающих против режима. Подобные шаги предпринимаются только при диктаторских режимах", - сказали организаторы протеста.



По их словам, это все доказывает, что Израиль находится в разгаре "попытки государственного переворота".



"Настало время выйти и оказать сопротивление всеми возможными законными и ненасильственными способами", — добавили они.

