



Израиль готовится к 23-й неделе протестов против правовой реформы

В субботу, 10 июня, по всему Израилю уже 23-ю неделю подряд пройдут массовые протесты против правовой реформы.



В этот раз одной из ключевых тем демонстраций будет предстоящее голосование в Кнессете по составу комитета по отбору судей.



Традиционно, митинги ожидаются в более чем 150 местах по всей стране. Главная демонстрация пройдет на Каплан в Тель-Авиве.



На сцене сегодня выступит основатель и генеральный директор израильской финансовой компании Papaya Global Эйнат Гез, а также основательница движения "Черные флаги" Шикма Бреслер. Последняя в пятницу заявила, что протесты продолжатся до тех пор, пока законодательный процесс будет на повестке дня.



"Ничего не изменилось. Закон все еще на повестке дня. Правительство заверяет, что хочет компромисса, но в течение нескольких часов они могут принять закон об изменении состава комитета по отбору судей. Как показывает опыт, доверять никому нельзя. Мы осознали, что являемся барьером между демократическим и диктаторским Израилем, и поэтому мы выходим на улицы", — сказала Бреслер.



В свою очередь, организаторы акций протестов перед сегодняшними мероприятиями обвинили правительство в попытке захвата комитета по отбору судей.



"Мы сталкиваемся с явной и неминуемой угрозой. Только решительная и бескомпромиссная борьба помешает правительству продвигать диктаторский режим. Всем очевидно, что это правительство движется к смене режима, который уничтожит армию, экономику и наше общество. Против этого заговора снова на улицы выйдут сотни тысяч человек, чтобы изо всех сил бороться с разрушением Государства Израиль", — сказано в заявлении.

