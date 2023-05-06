



Израиль готовится к 18-й неделе протеста против правовой реформы

В субботу, 6 мая, по всему Израилю вновь пройдут акции протеста против правовой реформы после проведения "дня равенства" в прошлый четверг.



Это будет уже 18-я неделя проведения подобных демонстраций.



Акции протеста, традиционно, пройдут в более чем 150 местах по всей стране. Основная демонстрация состоится на улице Каплан в Тель-Авиве.



В Хайфе пройдет марш до центра города. Основная акция протеста в городе стартует в 18:00. В связи с акциями протеста будут перекрыты дороги в центре Тель-Авива и Хайфы.



"Нет безопасности без восстановленной и стабильной демократии. Как только задача будет выполнена, между нами и правителем ничего не будет стоять, с этого момента они могут отнять у нас что угодно, даже самое дорогое - свободу, и поэтому мы выходим на улицы", - сказали организаторы демонстраций.



