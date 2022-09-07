



Израиль готовит долгосрочную программу на случай разрушительного землетрясения

В рамках решения правительства № 1523 о долгосрочной программе в случае землетрясения генеральному директору министерства главы правительства в сотрудничестве с управлением по чрезвычайным ситуациям в министерстве обороны, было поручено сформулировать национальную программу подготовки правительства и ее реализации в сферах городского строительства, реабилитации людей и общин, реальной и финансовой экономики, окружающей среды и национальной инфраструктуры.



Предусмотрено также подготовить организационную и законодательную базу.



На заседании были представлены эталонный сценарий подготовки к землетрясениям и соотвествующие примеры со всего мира.



По итогам пандемии коронавируса Израиль сделал выводы и поставил перед собой цель встать в один ряд с передовыми странами мира и заблаговременно сформулировать стратегию восстановления после возможных бедствий.



Создание таких программ будет также служить опимизации и совершенствованию существующих систем по принципу "восстановить лучше, чем было".



Открывая заседание, гендиректор министерства главы правительства Наама Шульц сказала: "Вопрос не в том, произойдет ли в Израиле сильное землетрясение, а в том, когда оно произойдет. Израильское правительство поставило перед собой цель подготовиться к сильному землетрясению и другим чрезвычайным ситуациям как на этапах предотвращения и уменьшения возможного ущерба, так и на этапах восстановления. Сегодня мы задействуем все правительственные министерства, чтобы обеспечить хорошую подготовку страны к чрезвычайным ситуациям".