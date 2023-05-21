



"Израиль - это ошибка". Антисионистский лектор в Бар-Илан

Университет Бар-Илан пригласил на мероприятие, посвященное идее Израиля, еврейского лектора-антисиониста, который утверждает, что некоторые действия правительства Израиля можно сравнить с действиями нацистов. Кафедра еврейской философии университета Бар-Илан проведет 4 июня мероприятие "Ежегодная лекция об идее Израиля". Среди приглашенных на конференцию - профессор Даниэль Боярин из университета Беркли.



Это еврейский профессор, который определяет себя как антисиониста и человека, призывающего к бойкоту Государства Израиль. В интервью, которое он ранее дал репортеру Омри Маниву на 10-м канале в 2016 году, Боярин объявил себя "антисионистом" и сказал: "Антисионизм - это мой сионизм". Когда его спросили, каковы его взгляды на Израиль, он сказал: "Я думаю, что это ошибка, серьезная ошибка" Он также сказал: "Я бы сравнил деятельность правительства или определенных кругов как очень похожую на нацистов".



В одном из своих произведений Боярин, гражданин Израиля, пишет: "На лестнице моей синагоги в Беркли на Рош а-Шана в этом году мне сказали, что я должен молиться в мечети, и подобные версии, возможно, менее грубые, ежедневно обрушиваются на евреев со стороны других евреев. [...] Более пронзительной для меня является боль от того, что на моих глазах распадается традиция, мой иудаизм, которому я посвятил свою жизнь. Многие христиане говорят, что христианство умерло в Освенциме, Треблинке и Собиборе. Я боюсь, не дай Бог, что мой иудаизм может умереть в Наблусе, Дехейше, Бетейне (Вефиле) и Эль-Халиле (Хевроне). [...] Если мы не будем за себя, говорят мне другие евреи, кто будет за нас? А я отвечаю: но если мы будем только для себя, то кто мы?".



Он назвал район, где он жил в Иерусалиме (Бекаа), оккупированным и добавил: "В моих глазах все оккупировано". Профессор Боярин на протяжении многих лет выражал поддержку движению BDS и призывал, прежде всего, к бойкоту Израиля и его академических кругов. В упомянутом интервью он сказал, что бойкотирует университет Бар-Илан - университет, в котором он должен ввыступить. Боярин является автором книги "Решение без государства", в которой он призывает к ликвидации государства Израиль и объявляет себя гордым антисионистом.