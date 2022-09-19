



Израиль дал ответ Ливану

Израиль считает возможным и необходимым достичь соглашения о демаркации морских границ между Ливаном и Израилем.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы канцелярии главы правительства.

Уточняется, что речь идет о переговорах, которая бы отвечала интересам граждан обеих стран. Соглашение значительно поможет региональной стабильности.

"Израиль благодарит американского посредника за его усердную работу по достижению соглашения", - сказано в сообщении.

Уточняется, что добыча газа на месторождении "Кариш" не связана с переговорами, буровая платформа начнет добывать газ без задержек, как только это станет возможным.