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Израиль дал ответ Ливану
19.09.2022 21:36 Алина Груднева

Израиль дал ответ Ливану

Израиль считает возможным и необходимым достичь соглашения о демаркации морских границ между Ливаном и Израилем.

 
Об этом говорится в заявлении пресс-службы канцелярии главы правительства.
 
Уточняется, что речь идет о переговорах, которая бы отвечала интересам граждан обеих стран. Соглашение значительно поможет региональной стабильности.
 
"Израиль благодарит американского посредника за его усердную работу по достижению соглашения", - сказано в сообщении.
 
Уточняется, что добыча газа на месторождении "Кариш" не связана с переговорами, буровая платформа начнет добывать газ без задержек, как только это станет возможным.

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