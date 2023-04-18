



Израиль чтит память жертв Холокоста

Израильтяне по всей стране стояли две минуты молча, когда во вторник утром в 10:00 прозвучала сирена ежегодного Дня памяти жертв Холокоста.



После сигнала сирены президент Ицхак Герцог, спикер Кнессета Амир Охана, председатель Верховного суда Эстер Хают, члены международного дипломатического корпуса, а также пережившие Холокост соберутся в Зале памяти Холокоста музея Яд Вашем в Иерусалиме на церемонию возложения венков.



В 11:00 Кнессет проведет государственную церемонию Дня памяти жертв Холокоста в Доме Шагала в рамках темы этого года “У каждого человека есть имя” с произнесением имен жертв Холокоста представителями общественности.



С 11:00 до 16:30 в музее Холокоста Яд Вашем пройдет церемония зажжения памятных свечей, а публика будет приглашена зажечь памятную свечу с именем жертвы Холокоста на площади Варшавского гетто.



Основная поминальная церемония Яд Вашем состоится в 13:00.



