



Израиль через два года будет защищен лазерными лучами – видео

Президент Rafael Advanced Defense Systems заявил, что Израиль можно будет защитить с помощью системы лазерных лучей всего за два года.



“В течение года Израиль станет первой страной , которая будет иметь частичную лазерную защиту”, – оценил перспективы глава компании Юваль Стейниц в интервью радиостанции “Галей ЦАХАЛ”.



По его словам "через два года может быть полная защита: от ракет, снарядов, ракет и чего-либо еще". Это система, которая “защитит нас как на юге, так и на севере” .



Впервые эта система обсуждалась в феврале 2022 года, когда премьер-министр Нафтали Беннетт участвовал в ее презентации. Это устройство, отметил тогда Беннетт, "меняет правила игры" в области противовоздушной обороны , и не только по технологическим причинам, но и потому, что "до сих пор перехват каждой вражеской ракеты стоил нам больших денег".