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Израиль будет экспортировать продукты питания в Египет
05.03.2023 21:16 Ирина Демьянова

Израиль будет экспортировать продукты питания в Египет

Египет и Израиль обсуждают укрепление торговых связей на фоне обострения экономического кризиса , который поразил эту североафриканскую страну и привел к  девальвации египетского фунта  по отношению к доллару США.

“Ожидается, что двусторонние торговые связи укрепятся в ближайшие месяцы, в том числе Израиль будет экспортировать продукты питания в Египет”, — сообщил The New Arab источник, близкий к торговому соглашению о квалифицированных промышленных зонах (QIZ)  , пожелавший остаться неназванным.

QIZ был подписан в 2004 году между Египтом, Израилем и США. Соглашение разрешает беспошлинный и беспошлинный экспорт товаров из Египта в США при условии, что израильские компоненты составляют определенный процент от них, который, согласно поправке к соглашению 2017 года, должен составлять 10,5%.

“Израиль, похоже, стремится использовать экономический кризис в Египте для расширения сотрудничества в нескольких областях под эгидой QIZ”, — сказал источник QIZ The New Arab , не сообщая дальнейших подробностей.

Израильские СМИ недавно сообщили, что египетская бизнес-делегация ожидается в Израиле “в ближайшее время” для подписания соглашений, которые включают импорт продуктов питания из Израиля .

 

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