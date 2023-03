Израиль будет экспортировать продукты питания в Египет

Египет и Израиль обсуждают укрепление торговых связей на фоне обострения экономического кризиса , который поразил эту североафриканскую страну и привел к девальвации египетского фунта по отношению к доллару США.



“Ожидается, что двусторонние торговые связи укрепятся в ближайшие месяцы, в том числе Израиль будет экспортировать продукты питания в Египет”, — сообщил The New Arab источник, близкий к торговому соглашению о квалифицированных промышленных зонах (QIZ) , пожелавший остаться неназванным.



QIZ был подписан в 2004 году между Египтом, Израилем и США. Соглашение разрешает беспошлинный и беспошлинный экспорт товаров из Египта в США при условии, что израильские компоненты составляют определенный процент от них, который, согласно поправке к соглашению 2017 года, должен составлять 10,5%.



“Израиль, похоже, стремится использовать экономический кризис в Египте для расширения сотрудничества в нескольких областях под эгидой QIZ”, — сказал источник QIZ The New Arab , не сообщая дальнейших подробностей.



Израильские СМИ недавно сообщили, что египетская бизнес-делегация ожидается в Израиле “в ближайшее время” для подписания соглашений, которые включают импорт продуктов питания из Израиля .