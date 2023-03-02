



Израиль - Бразилии: объявите Иран террористической организацией

Израиль обеспокоен решением бразильских властей разрешить иранским военным кораблям пришвартоваться в порту Рио-де-Жанейро вопреки давлению со стороны США.



Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Еврейского Государства.



"Израиль расценивает стыковку иранских военных кораблей в Бразилии как опасное и прискорбное событие", — говорит представитель МИД Лиор Хайат.



Уточняется, что эти корабли являются частью ВМС Ирана, которые тесно сотрудничают с военно-морским флотом КСИР, внесенным в список террористических организаций. В МИД напомнили, что иранский режим совершил десятки нападений на суда, поставив под угрозу свободу судоходства. Два последних нападения были совершены только за последние недели.



"Настало время последовать за шагами, предпринятыми ЕС, США, Канадой, Австралией, Японией и многими другими странами, и выделить иранский режим как то, чем он является на самом деле: террористической организацией. Еще не поздно приказать кораблям покинуть порт", - сказано в заявлении.





