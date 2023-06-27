



Израиль блокирует передачу американских батарей Железный купол Украине



В пятницу два американских сенатора заявили, что Израиль препятствует передаче Вашингтоном двух принадлежащих США батарей "Железный купол" Украине для усиления противовоздушной обороны Киева против России.



"Мы можем спасти больше украинских жизней сегодня, если передадим эти батареи. Однако и правительство Израиля заблокировало передачу Соединенными Штатами этих батарей", - написали сенатор-республиканец Линдси Грэм и сенатор-демократ Крис Ван Холлен в письме руководителям сенатского комитета по вооруженным силам.



"Железный купол" был разработан Израилем, при американском финансировании, и Иерусалим имеет право вето на продажу США системы противоракетной обороны другим странам.





В то время как другие платформы ПВО, такие как израильская система Spyder, способны бороться с российской ракетной угрозой, Украина неоднократно просила приобрести Железный купол, и администрация Байдена лоббировала Израиль, чтобы он прислушался к этому призыву, по словам высокопоставленного американского чиновника.



В своем письме Грэм и Ван Холлен указали на показания высокопоставленного американского военного чиновника, данные им в мае в Комитете по вооруженным силам, в которых он заявил, что в настоящее время у США есть две батареи "Железный купол", которые они могут разместить в Украине.



“Для ясности, мы не просим Израиль передать свои системы "Железный купол", которые критически важны для их собственной безопасности, а просто разрешить Соединенным Штатам передать наши батареи, чтобы помочь народу Украины", - написали они.



"Если передача этих средств Украине нецелесообразна, мы просим вас рассмотреть другие способы оказания помощи, включая их передачу другому союзнику США под контролем и наблюдением наших сил, что позволит высвободить другие средства ПВО США для передачи на нужды ПВО Украины и спасти больше украинских жизней", - говорится в письме.



Высокопоставленный израильский чиновник заявил в понедельник газете "Гаарец", что Израиль не знает о предложении сенаторов.