



Израиль близок к нормализации отношений с Пакистаном

Перспективы нормализации израильско-пакистанских отношений растут, о чем говорится в материале Jewish News Syndicate.



Согласно информации, прием Израилем делегации из Пакистана в прошлом месяце стал очередным шагом на пути к нормализации дипломатических отношений.



Неправительственная организация "Шарака" назвала "большой честью" возглавить усилия по наведению мостов диалога и взаимопонимания между Пакистаном и Израилем.



"Надеюсь, это взаимодействие однажды приведет к нормализации и теплым отношениям между странами. У Израиля нет враждебности по отношению к Пакистану, в чем наши гости убедились воочию", — сказал директор по коммуникациям и глобальным связям "Шарака" Дэн Феферман.



Соучредитель организации Амит Дери также отметил, что инновации Израиля помогут укрепить связь.



"Так много инноваций Израиля, особенно в области водных и сельскохозяйственных технологий, могут принести пользу пакистанскому народу, особенно когда он страдает от ужасных наводнений", — сказал он.



Пакистанский журналист Сибти Ариф также уверен, что нормализация отношений Израиля с Пакистаном принесут лишь пользу последнему.



"Я считаю, что установление деловых связей между пакистанскими эмигрантами и Израилем поможет установить доверие между Израилем и Пакистаном, что могло бы улучшить отношения между странами", — отметил журналист.