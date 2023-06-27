



Израиль благодарит Кипр за предотвращение теракта Ирана против израильтян

После того, как кипрские власти предотвратили нападение Ирана на израильтян в стране, Израиль в воскресенье ответил благодарностью. В заявлении Канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу в воскресенье говорится: “Израиль высоко оценивает предотвращение иранской террористической атаки на Кипре против израильских целей”.



12 канал сообщил, что целью запланированной атаки были отели и другие места, часто посещаемые израильтянами, неназванный израильский бизнесмен и еврейский религиозный центр, известный как дом Хабада.



Кипрское издание Phile News сообщило, что спецслужбы США, Израиля и Кипра сорвали заговор, связанный с иранским Корпусом стражей исламской революции. Греческая разведка недавно арестовала семь граждан Пакистана, предположительно завербованных Ираном для совершения терактов в Греции. Пока не установлено, связаны ли эти два события.



Это не первый предполагаемый иранский заговор с целью нападения на израильтян на Кипре и в Греции. В 2021 году Израиль заявил, что Иран организовал нападение на израильских бизнесменов в стране. Иран отрицал эти обвинения.



В марте греческая полиция арестовала двух граждан Пакистана по подозрению в заговоре с целью нападения на израильские и еврейские объекты в Греции.