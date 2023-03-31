



Израиль "бесчинствует" против прав человека, - новый глава Human Rights Watch

Израиль "бесчинствует" в отношении прав человека, заявила исполнительный директор Human Rights Watch Тирана Хассан, призвав таких союзников, как Соединенные Штаты, сделать больше, чтобы привлечь Израиль к ответственности за предполагаемые нарушения и убедить его изменить курс.



Запланированная реформа судебной системы религиозно-националистическим правительством Израиля станет “катастрофой” для прав человека, заявила исполнительный директор HRW Тирана Хассан, призвав Вашингтон довести дело до конца после того, как он выступил с редким упреком по этому поводу.



“Учитывая нынешнее состояние израильского правительства и, в частности, нападки на судебную систему, мы видим, что это правительство не жалуется на нарушение прав человека“, — сказала Хасан.



“Это правительство, которое на самом деле бесчинствует против прав человека внутри страны против своего народа в Израиле…“, - добавила она.



Министерство иностранных дел Израиля пока не ответило на запрос Reuters о комментариях.



Хасан сказала, что она надеется, что администрация президента США Джо Байдена “использует их отношения и свою власть, чтобы гарантировать, что Израиль отступит от пропасти, где они сейчас находятся, когда речь идет о правах человека“.



“Мы ожидаем, что США… привлекут Израиль к ответственности за нарушения с той же строгостью, с которой они готовы привлечь к ответственности Китай за свои нарушения“, — добавила она.



