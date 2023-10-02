



Израиль арестовал экс-дипломата Мексики по обвинению в изнасиловании

Полиция арестовала в Тель-Авиве бывшего мексиканского дипломата Андреса Ремера перед его экстрадицией на родину по обвинению в изнасиловании.



Запрос на экстрадицию страна подала в прошлом году.



Обвинения в адрес бывшего посла в ЮНЕСКО Андреса Ремера-Сломянски со стороны 11 женщин были преведены газетой Financial Times в отчете 2021 года. Потенциальные жертвы утверждали, что он изнасиловал их в своем доме, пригласив их туда на рабочие встречи.



Ремер заслужил уважение в Израиле после того, как его уволили с поста посла Мексики в ЮНЕСКО за отказ голосовать за антиизраильскую резолюцию в 2016 году. В его честь даже назвали улицу в Рамат-Гане.