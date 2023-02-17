



Израиль активизирует переговоры с Саудовской Аравией для борьбы с Ираном



Правительство Израиля активизировало поддерживаемые США переговоры с Саудовской Аравией о развитии более тесных военных иразведывательныхсвязей в свете растущей озабоченности по поводу Ирана.



Официальные лица двух стран провели ознакомительные встречи в накануне заседания рабочей группы Совета сотрудничества США и стран Персидского залива по обороне и безопасности в Эр-Рияде. Ожидается, что дальнейшее взаимодействие состоялись в Праге, совпав с Мюнхенской конференцией по безопасности.



“Мы считаем, что интеграция других регионов и желание сидеть за одним столом с Израилем отвечает интересам стабильности и безопасности в регионе”, – заявила в понедельник в Эр-Рияде заместитель помощника министра обороны США по Ближнему Востоку Дана Строул.



У Саудовской Аравии могут быть и предварительные условия, в первую очередь расширенное и возобновленное обязательство Вашингтона по оказанию помощи в борьбе с Ираном, считают аналитики. Правительство США и шесть государств Персидского залива в четверг совместно назвали Тегеран растущей угрозой региональной безопасности, а президент Джо Байден сделал более тесную интеграцию Израиля в регионе приоритетом, чтобы избежать конфликтов и снизить цены на нефть.



В то же время Эр-Рияд ведет переговоры с Ираном об улучшении отношений.

