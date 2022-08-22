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Изнасилованная террористом тюремщица прошла детектор лжи
22.08.2022 08:06 Аркадий Бочаровский

Изнасилованная террористом тюремщица прошла детектор лжи


“Хила”,тюремщица  тюрьмы Гильбоа и выдвинувшая обвинения в том, что администрация скрыла факты ее изнасилования палестинским террористом прошла тест на детекторе лжи.

Тест был сделан 19 августа в Герцлии, частным порядком по инициативе “Хилы”.

Тест был сделан для того, чтобы “остановить волну злонамеренных слухов, преднамеренно распространяемых в правоохранительной системе”. Об этом сообщила адвокат Керен Барак, представляющая интересы “Хилы” и других тюремщиц, подвергшихся секс-атакам со стороны террористов.

Тест сделан бывшими следователями ШАБАКа.

“Хила” дала подробные показания о четырех случаях изнасилования. Во время первого изнасилования террорист якобы спросил ее,  скажет ли она о том что происходит офицеру полицейской разведки в тюрьме Нисиму Финишу. Она сказала что нет и он сказал: И не говори, не получишь ничего лучше чем я”.

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