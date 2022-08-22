



Изнасилованная террористом тюремщица прошла детектор лжи



“Хила”,тюремщица тюрьмы Гильбоа и выдвинувшая обвинения в том, что администрация скрыла факты ее изнасилования палестинским террористом прошла тест на детекторе лжи.



Тест был сделан 19 августа в Герцлии, частным порядком по инициативе “Хилы”.



Тест был сделан для того, чтобы “остановить волну злонамеренных слухов, преднамеренно распространяемых в правоохранительной системе”. Об этом сообщила адвокат Керен Барак, представляющая интересы “Хилы” и других тюремщиц, подвергшихся секс-атакам со стороны террористов.



Тест сделан бывшими следователями ШАБАКа.



“Хила” дала подробные показания о четырех случаях изнасилования. Во время первого изнасилования террорист якобы спросил ее, скажет ли она о том что происходит офицеру полицейской разведки в тюрьме Нисиму Финишу. Она сказала что нет и он сказал: И не говори, не получишь ничего лучше чем я”.