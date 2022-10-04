



Изменится ли позиция Израиля в отношении санкций против РФ: дан ответ

Израиль не нарушал и не будет нарушать санкционный режим в отношении России.

Об этом в интервью "РБК-Украина" сказал посол Израиля в Украине Михаил Бродский.

"Израиль однозначно высказался по поводу войны в Украине. Израиль не просто поддержал резолюцию ООН, а стал соавтором этой резолюции. В ней однозначно осуждается Россия. Мы называем вещи своими именами, называем то, что произошло, российской агрессией", - отметил он.

По словам Бродского, Израиль поддерживает Украину, помогает стране, лечит у себя украинских военных, которые были тяжело ранены на поле боя. Посол подчеркнул, что по всем вопросам в плане позиции по Украине Израиль является частью Запада.

"Что касается санкций. С самого начала Израиль сказал, что не будет действовать в обход санкций, как только они были наложены на РФ. Вопрос в том, что в израильском законодательстве не предусмотрена возможность одностороннего введения санкций против какой-либо страны. Не было в истории Израиля таких случаев, потому что нет такой возможности в законе", - добавил он

Бродский сказал, что почти все израильские компании работают либо на американском, либо на европейском рынке.

"Ни одна из них не пойдет на то, чтобы действовать в обход санкций. То же самое касается государства. В тот момент, когда были введены санкции, мы стали вести себя соответственно, чтобы никоим образом не нарушить режим санкций. И так будет продолжаться", - резюмировал он.