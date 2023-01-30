



Изменения в категориях переписи населения в США могут повлиять на израильтян

В федеральные опросы и переписи населения США добавят категорию “Ближний Восток и Северная Африка”, что станет первым обновлением стандартов расовой и этнической принадлежности за 25 лет.



Используя стандарты 1997 года, жителей США из стран Ближнего Востока и Северной Африки поощряли идентифицировать себя как “белых”. Согласно новому предложению, будет создана отдельная категория MENA – Ближний Восток и Северная Африка. Среди стран происхождения, которые получат проверку для категории MENA, будут Ливан, Иран, Египет, Сирия, Марокко и Израиль.



Согласно данным Федерального реестра, многие респонденты из стран Ближнего Востока и Северной Африки рассматривают свою идентичность как отличную от “белых”. Необходимость обновления стандартов вызвана увеличением расового и этнического разнообразия, ростом числа людей, которые идентифицируют себя как представители более чем одной расы или этнической принадлежности, а также изменением моделей иммиграции и миграции.



“Наша цель состоит в том, чтобы “стандарты лучше отражали разнообразие американского народа”, – заявила в своем блоге главный статистик США Карин Орвис. “Обдумывая эти рекомендации, мы хотим услышать мнение американского народа”.

