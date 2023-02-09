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Из-за законопроекта Ликуда: глава МАХАШ созвала экстренное заседание
09.02.2023 12:08 Аркадий Бочаровский

Из-за законопроекта Ликуда: глава МАХАШ созвала экстренное заседание

Глава Департамента полицейских расследований (МАХАШ) Керен Бар-Менахем проведет сегодня, 9 февраля,  экстренное заседание в связи с законопроектом бывшего заместителя главы МАХАШ, депутата Моше Саада (Ликуд), об отделении департамента от прокуратуры. 

Бар-Менахем назвала это предложение "ужасным" и сообщила командирам управления во всех округах, что сегодня утром состоится то, что определила  как "расширенное национальное чрезвычайное собрание". Ожидается, что на этом собрании Бен Менахем расскажет о последствиях этого законопроекта.

Саада проработал в МАХАШ 24 года и более десяти лет занимал должность заместителя начальника управления, пока не был уволен из-за кризиса доверия между ним и Бар-Менахем. Бар-Менахем, с другой стороны, никогда не работала в МАХАШ и является внешним назначением.

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