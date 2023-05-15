



Из-за закона об арноне: хаос в комитете по финансам



Финансовый комитет собрался, чтобы проголосовать за последние оговорки перед окончательным утверждением интеграции ”закона об арноне” в закон о бюджете.



Оппозиция начала шумно протестовать, утверждая, что ей не дали достаточно времени, чтобы обосновать свои оговорки.



Председатель комитета Моше Гафни приказал вывести из зала заседаний депутата Идана Ролла, члена комитета от партии Еш Атид и заместителя главы совета Эмек Хефер Хизки Сибака . Оба оказали сопротивление приставам Кнессета и были выведены силой.

