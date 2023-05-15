



Из-за забастовки: петиция в БАГАЦ против местных властей





Ассоциация промышленников и Ассоциация строительных подрядчиков строительства, сегодня (в понедельник) подали петицию в БАГАЦ против забастовки местных властей.



Забастовка началась после того, как не был достигнут компромисс по Фонду арноны, и мэры крупных городов решили объявить забастовку из-за "несправедливости", допущенной по отношению к ним.



Петиция была подана против Центра местного самоуправления и Центра регионального управления, которые были инициаторами этого шага.



В петиции представители ассоциаций утверждают, что прекращение работы наносит ущерб бизнесу и рабочим в Израиле, а также вредит гражданам Израиля, которые становятся пешками в политической борьбе властей.



