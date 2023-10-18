



Из-за визита Байдена в центре Израиля блокируют дороги

Сегодня, 18 октября в Израиль прибывает президент США Джо Байден. В связи с мерами безопасности, связанными с его поездками по стране, полиция информирует об изменениях в движении транспорта в районе Гуш-Дана и в Ха Шфела.



Шоссе №1 перекрыто от развязки Лод до развязки Ла Гардия, Шоссе №20 будет закрыто для движения в обоих направлениях - как и все развязки, ведущие к этим участкам дороги.



В районе Тель-Авива будут внесены значительные изменения в организацию дорожного движения, полиция будет перекрывать большие участки на юге города, а на дорогах, ведущих к центру города, - периодически и на максимально короткое время.



Пассажиров, планирующих прибыть в аэропорт для вылета, просят информировать по средствам связи и через приложение WAZE о сезонных изменениях в организации движения, а также рекомендуют добираться до Терминала 3 на поезде.



Полиция также подчеркнула, что "в течение всего времени визита действует абсолютный запрет на подъем любых летательных аппаратов, включая беспилотники, в воздушное пространство Тель-Авива".



Прибытие американского президента в Израиле ожидается сегодня в 10:00 утра, его встретят президент Ицхак Герцог и премьер-министр Биньямин Нетаниягу. После этого Нетаниягу и Байден встретятся в отеле "Кемпински" в Тель-Авиве в 11:00.