



Из-за "вагнеровцев" в Беларуси НАТО придется усиливать свой восточный фланг

Если Евгений Пригожин и бойцы ЧВК "Вагнер" появятся на территории Беларуси, то НАТО придется принять меры по усилению своего восточного фланга. Такое мнение высказал президент Литвы Гитанас Науседа, пишет The Guardian.



“Если Пригожин или часть группы Вагнера окажется в Беларуси с непонятными планами и непонятными намерениями, это будет означать лишь то, что нам нужно еще больше усилить безопасность наших восточных границ”, — считает Науседа.



По его словам, это должно касаться не только Литвы, но и других стран НАТО рядом с Беларусью.



