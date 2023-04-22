



Из-за санкций Индия приостановила закупки оружия у России – СМИ

Индия приостановила поставки военной техники из РФ, страны пытаются найти механизм оплаты, который бы не нарушал санкции США, пишет Bloomberg со ссылкой на индийских чиновников.



Как пишет издание, индийские платежи за российское оружие на сумму более 2 млрд долларов "застряли" на год, страна не может оплатить счет в долларах США, поскольку опасается вторичных санкций. В тоже время Россия не поставила Индии 2 батареи систем ПВО С-400.



Отмечается, что стороны не могут договориться о способах оплаты. Россия не хочет принимать рупии из-за нестабильности обменного курса. Нью-Дели со своей стороны также не хочет заключать сделку в рублях из-за опасений, что не сможет приобрести достаточное количество российской валюты по справедливому курсу.



По данным издания, правительство Индии предложило Москве использовать рупии, полученные от продажи оружия, для инвестирования в индийские долговые обязательства и рынки капитала, чтобы избежать накопления рупий, однако правительство РФ не считает такое предложение привлекательным.



Одним из возможных решений, пишет Bloomberg, могло бы стать использование евро и дирхамов, которые используются для оплаты российской нефти. Однако использование этих валют для оплаты вооружений может вызвать реакцию со стороны США и привести к увеличению расходов из-за неблагоприятного для Индии обменного курса.



Есть еще идея расплатиться за оружие индийскими товарами. Впрочем, она трудно реализуема, поскольку российский экспорт в Индию значительно превышает импорт из нее.



По словам источников издания, вопрос оплаты за оружие в последнее время приобрел большую актуальность и доминировал в дискуссиях во время январского визита советника по национальной безопасности Аджита Довала в Москву. Этот же вопрос также активно обсуждался во время переговоров в Дели между вице-премьер-министром России Денисом Мантуровым и министром иностранных дел Индии Субрахманьямом Джайшанкаром.



Отмечается, что отсутствие поставок комплектующих и запасных частей является важной проблемой для Индии, поскольку у нее на вооружении находятся более 250 истребителей Су-30, более 1,2 тыс. танков Т-90 и 7 субмарин российского производства.