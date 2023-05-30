



Из-за решения мэрии: транспортный кошмар в центре Тель-Авива



Муниципалитет Тель-Авива решил закрывать подземную парковку Хабима - когда в культурных центрах в этом районе одновременно проводятся два мероприятия, "из-за жалоб на шум и проблемы с движением".



В результате в самом сердце Тель-Авива в часы пик закрыта огромная стоянка и на всех прилегающих улицах воцаряется хаос. а движение останавливается.



Один из попавших в гигантскую пробку рассказывает: "Мои родители, пожилые люди, вышли на улице Губерман, а я продолжил медленно ехать, чтобы найти другую парковку в этом районе. Но за короткое время образовалась пробка, и невозможно было ехать даже пять километров в час. Когда я выбрался из длинной пробки, мне стало ясно, что другие парковки в этом районе переполнены из-за закрытия парковки Хабима. В конце концов я нашел парковку очень далеко, но увидеть шоу уже не смог".



Его кошмар продолжался и после шоу. "Я поехал за родителями, но снова застрял в длинной пробке. На улице Губерман, когда многие ждали, чтобы их забрали, была угроза безопасности, и я также видел, как машины ехали задним ходом и заезжали на часть тротуара, чтобы подождать тех, кого они должны были забрать. Это был хаос, дорожный кошмар".



После запроса газеты "Маарив" окружная полиция Тель-Авива заявила, что парковка была закрыта по указанию муниципалитета Тель-Авива-Яффо и что этот вопрос не входит в ее компетенцию.



Однако следует отметить, что в рамках оформления лицензии на управление общественным зданием, в том числе залом культуры, соискатель лицензии обязан представить в качестве условия обустройство парковочных мест.



Полиция разъяснила, как уже упоминалось выше, что муниципалитет Тель-Авив-Яфо несет ответственность за эксплуатацию заведения, и именно он также отвечает за принудительное взыскание с тех заведений, которые не выполняют условия своей лицензии.



Муниципалитет закрывает парковку Хабима в середине недели примерно на полтора часа, если представления проходят одновременно в обоих залах. Так как парковка была закрыта в эти часы, загруженность дорог в этом районе уменьшилась. Уведомление о закрытии было опубликовано заранее, абоненты парковки также знают о времени, на месте установлены таблички с указанием изменения времени, а приложение Wize также обновлено для всех, кто приходит на шоу".