



Из-за реформы: "Новый Израиль" отделится от Еврейского Государства



Принятие вчера в Кнессете закона об ограничении оснований разумности в рамках реформы судебной системы вновь вызвало дискуссию о разделении страны на отдельные автономии - на фоне растущей напряженности между политическими блоками. И хотя для большинства израильтян эта идея далека от реальности, есть и те, кто убежден, что разделения страны на "Новый Израиль" и "Иудею" не избежать, будь то путем деления на кантоны или федерацию, или иными “креативными способами”.



Одним из тех, кто сейчас пытается продвигать такой план разделения, является 33-летний Ницан Амит из Гиватаима, основатель организации "сецесионного движения", который сформулировал пятиступенчатый план полюбовного разделения.



Амит, выпускник военной школы-интерната для командного состава и офицер-десантник, основал организацию после того, как пришел к выводу, что "государство Израиль движется к пропасти".



"Движение возникло после долгих размышлений", - объясняет он в интервью газете "Маарив". "Я человек с большим опытом, много лет занимаюсь политикой, экономикой и безопасностью, и в итоге мы видим, что происходит сегодня в израильском обществе. Это полностью разорванное общество, и решение, которое мы предлагаем, заключается в разделении на два государства - одно либеральное, где есть разделение религии и государства, и другое, которое будет более консервативно-религиозным по своей сути".



Согласно предложенному движением плану разделения, в состав "Нового Израиля" войдут Голанские высоты, Верхняя Галилея и большинство городов прибрежной равнины, включая Хайфу, Нетанию, Тель-Авив и Ришон Ле-Цион, а его общая численность составит около 5,5 млн. человек. Остальная часть страны будет находиться под контролем "Государства Иудея", где будут проживать, в частности, жители Иерусалима, Беер-Шевы, Бней-Брака, Ашдода, Петах-Тиквы, Ашкелона.



План разделения движения включает пять этапов, первый из которых - создание альянса либеральных городов с целью объединения всех либеральных городов Израиля под единым началом. Следующие этапы - создание административного и законодательного органа, обязывающего членов организации проводить определенную политику; юридическое признание Кнессетом полномочий парламента либеральной организации как второстепенного законодательного органа; создание региональных кантонов с местным парламентом, региональным правительством и практически полной автономией во всех вопросах, касающихся внутренней политики, и, наконец, разделение на два государства.



"Здесь будут свои этапы, и в конце концов мы дойдем до полного разделения, когда каждый округ сможет сам решать, к какой стране он относится. У каждого округа будет своя конституция и свои правила, по которым он будет действовать. Страны будут жить в мире друг с другом, между ними будет заключен оборонительный союз, а границы будут открытыми, подобно границам между штатами в США". К какому округу будут относиться арабы Израиля?





"Они смогут сами решать, в какой стране им жить. Они будут гражданами с абсолютно равными правами, Новый Израиль также будет федерацией, а не централизованным государством. Мы поняли, что такая централизация вносит раскол в общество, и поэтому, например, в районе Галилеи, где арабы составляют большую часть населения, будет создана своего рода автономия, но все будут жить по одной конституции".