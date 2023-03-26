



Из-за правовой революции: Шломо Арци отказался от Премии Израиля



Певец Шломо Арци отказался от Премии Израиля.



Арци сообщил: “Я очень благодарен Комитету по присуждению премии Израиля за решение присудить мне премию в области ивритской песни. Это трогает меня, и это большая честь для меня как для певца и творца. Но в настоящее время, когда наша страна ранена и разделена, я чувствую, что мне трудно принять премию, и поэтому я вынужден отказаться от этой великой чести”.



Комитет по присуждению Премии Израиля единогласно выбрал певца и композитора Шломо Арци для получения награды лучшего певца на иврите и передал его имя министру образования Йоаву Кишу. Киш намеревался позвонить, чтобы сообщить об этом Арци, но получил сообщение, что певец не желает принимать награду в знак протеста против правовой революции. Министр Киш сообщил комитету, что победитель не заинтересован в получении награды, и вместо него был выбран певец Деклон, один из пионеров средиземноморской музыки.